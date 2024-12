Es ist die wohlweislich gemütlichste Zeit des Jahres, aber diese Zahlen tragen nun wirklich so gar keine Gemütlichkeit in sich: Mehr als ein Drittel der Deutschen möchte dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Das ergab zumindest eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Und eine ähnliche Untersuchung vor zwei Jahren hat gezeigt: Von denen mit Baum wählt ein Drittel die Plastikvariante. Was sich abermals als Ungemütlichkeitskriterium abtun lässt, könnte pragmatische Gründe haben – oder an der Hoffnung liegen, den nachhaltigeren Festschmuck getroffen zu haben.

Niels Jungbluth bevorzugt zumindest einen echten Baum – und zwar direkt aus dem Wald. Mit seinem Schweizer Beratungsbüro ESU erstellt er Ökobilanzen für Unternehmen, Organisationen und Behörden. Und für Weihnachtsbäume. "Also in der Ökobilanz schaut man sich den gesamten Lebenszyklus von Produkten an, um die Umweltbelastungen zu bilanzieren und auszuwerten", erklärt Jungbluth. Für den Weihnachtsbaum ist es dabei nicht nur wichtig zu betrachten, wie er gewachsen ist oder hergestellt wurde. Sondern auch, was danach passiert ist. Vor allem der Transport bis in die Weihnachtsstube zahlt erheblich auf die Ökobilanz mit ein.