Die Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2 von der Copernicus Mission haben die neusten Weltraumfotos von der australischen Ostküste übermittelt. Aufnahmen wie aus einem Katastrophenfilm – doch dies ist kein Film. Es ist die Realität. Eines der Fotos zeigt das Buschfeuer im Bundesstaat New South Wales, zirka 250 Kilometer südlich der Metropole Sydney.

Auf dem Satellitenfoto sind weitere größere Brandherde am westlichen und östlichen Rand des Bildes zu finden. Doch den Atem verschlägt es einem, wenn der Blick zur unteren Bildhälfte geht. Höllenfeuer toben über den Kontinent. Die Hitze kann man quasi spüren. Rote, orange und gelbe Feuerwände peitschen über das Land. Eine 50 Kilometer breite Feuerwand - die dicke und dichte Rauchsäule, geformt wie ein flauschiges Kissen, mag nur andeuten, was unter ihr vonstatten geht. Das Satellitenfoto wurde am 31. Dezember 2019 aufgenommen.