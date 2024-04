"Pflanzen und Klima stehen in einem äußerst komplexen Verhältnis zueinander: Das Klima hat einerseits einen erheblichen Einfluss auf das Pflanzenwachstum und auch auf die Merkmale der Pflanzen, etwa die Wuchshöhe, Dicke der Blätter oder Wurzeltiefe. Andererseits beeinflussen Pflanzen auf vielfältige Weise die klimatischen Bedingungen", sagt Stephan Kambach vom Lehrstuhl für Geobotanik an der MLU. Um den Einfluss genauer zu untersuchen, erforschten die Wissenschaftler Daten von 50.000 Standorten in Europa mit diverser Flora.

"Wir können zeigen, dass ein bedeutender Anteil der beobachteten klimaregulierenden Prozesse durch Unterschiede in den funktionellen Merkmalen der Pflanzen vor Ort erklärt werden kann. Es kommt also stark darauf an, welche Pflanzen in welcher Menge in einem Ökosystem wachsen", so Kambach. Die Forscher machten Unterschiede zwischen Ökosystemen aus, beispielsweise zwischen Nadel- und Laubwäldern. "Wir konnten insgesamt dennoch nachweisen, dass eine höhere Pflanzendecke weniger Sonnenlicht reflektiert und größere Blätter mit einer höheren Verdunstung sowie mehr gebundenem Kohlenstoff einhergehen", sagt Biologe Kambach. Die Wissenschaftler riefen daher dazu auf, die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Rückkopplungseffekten der biologischen Vielfalt stärker zu beachten.