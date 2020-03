Die Umwelt in China kann jedes Jahr Ende Januar für einen kurzen Moment aufatmen: Rund um das chinesische Neujahrsfest sind die meisten Menschen im Urlaub. Viele Fabriken stehen still, es gibt weniger Verkehr als sonst. Dadurch nimmt auch die Konzentration von Schadstoffen in der Luft deutlich ab. Meist ist der Effekt allerdings nur von kurzer Dauer, spätestens Mitte Februar sind die Schafstoffkonzentrationen wieder auf normal hohem Niveau. Doch dieses Jahr ist das anders.

Die Daten des ESA-Satelliten Sentinel-5P zeigen einen deutlichen Rückgang bei von Stickoxiden (NOx) in der Atmosphäre über China. Diese Stickoxide stammen vor allem aus den Abgasen von Verkehr, Kraftwerken und Fabriken. Zu hohe NOx-Emissionen von Autos waren das zentrale Problem am sogenannten Diesel-Skandal in Deutschland. In China profitiert nun offenbar die Luftqualität deutlich von den scharfen Quarantänemaßnahmen.