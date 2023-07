Seit Mitte Mai registrieren Forschende des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung ( TROPOS ) regelmäßig dünne Rauchschichten in Höhen zwischen 3 und 12 Kilometern über Leipzig. Der Nachweis, dass es sich bei den Partikeln um Rauch aus kanadischen Waldbränden handelt, wurde durch eine neue Technik möglich: sogenannte Multiwellenlängen-Polarisations-Lidare, die das TROPOS an verschiedenen Standorten betreibt. Dabei handelt es sich um sehr leistungsfähige Instrumente zur Erkennung und Klassifizierung von Aerosol mit Parametern wie dem Lidarverhältnis, dem Depolarisationsverhältnis und dem Ångström-Exponenten.

"Es ist beeindruckend und beängstigend zugleich, zu sehen, welche Dimensionen diese Waldbrände inzwischen erreicht haben: Wenn in Kanada und den USA wochenlang Wälder brennen, dann leiden nicht nur die Menschen dort unter dieser Katastrophe", erklärt der Studienautor Benedikt Gast. "Auch die Atmosphäre über Europa wird beeinflusst: In den hohen, normalerweise wolkenfreien Luftschichten scheinen sich durch die Rauchpartikel dünne Schleierwolken zu bilden."

Im Gegensatz zu Nordamerika, wo im Juni unter anderen die Millionenmetropolen der Ostküste tagelang unter einer Rauchglocke lagen und Feinstaubalarm herrschte, stellt der Rauch aus Nordamerika in Europa zur Zeit keine Gesundheitsgefahr dar. Der Rauch schwebt in großen Höhen und ist inzwischen stark verdünnt. Aber er beeinflusst die Atmosphäre und das Klima: Zum einen wird die Sonnenstrahlung an den Partikeln gestreut und das Licht so leicht gedimmt. Ähnlich wie bei Saharastaub kann der Himmel ebenfalls leicht getrübt aussehen. Außerdem könnte der Rauch die Wolkenbildung in höheren Schichten der Atmosphäre beeinflussen.