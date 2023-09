Blumen und Flächen mit Wildkräutern fördern Artenreichtum und auch die Zahl der Wildbienen. Das kann Anita Kirmer, Professorin für Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung an der Hochschule Anhalt in Köthen durch jahrelange Forschung inzwischen nachweisen, wie sie bei der Jahreskonferenz der Gesellschaft für Ökologie im Gespräch mit MDR WISSEN erklärt.

Neben den Wildbienen haben Kirmer und Kollegen auch die Vielfalt der Pflanzenarten und die Zahl der Vögel im Umfeld bestimmt. Um das Angebot an Pflanzennektar und Pollen abzuschätzen, verwendeten die Wissenschaftler einen eigens entwickelten Pollinator Feeding Index (PFI). Ein freudiges, nicht erwartetes Sahnehäubchen der Ergebnisse: Wildkräuter, die sich spontan eigenständig auf den Blühstreifen ansiedelten, "erweiterten das gesamte Artenspektrum und die damit verbundenen Nektar- und Pollenressourcen beträchtlich, insbesondere im frühen Frühjahr und im Spätsommer". Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin "Basic and Applied Ecology" veröffentlicht.

Blühstreifen am Rande oder auch mitten in Feldern haben enormes Potenzial. Die Forschenden aus Sachsen-Anhalt setzen jedoch nicht auf Sonnenblumen, sondern auch Wildkräuter - ein Mekka für Wildbienen.

Also einfach viele Blühstreifen anlegen und alles wird gut? So einfach ist das nicht! Wie Kirmer erklärt, muss auf viele Aspekte geachtet werden, damit die Flächen gut blühen und auch wirklich die Artenvielfalt der Wildbienen befördern und die Bodenqualität verbessern. Unter anderem sei enorm wichtig, dass die Saatmischungen für die Blühstreifen eine gute Qualität haben. "Wichtig sind heimische Wildkräuter, sie locken die meisten Insekten." Zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt haben die Wissenschaftler eine Wildsaatgutmischung entwickelt, die aus 30 zertifizierten regionalen Wildkräutern besteht.

"Wichtig ist auch, dass die Landwirte ihre Böden für die Blühflächen vorbereiten, als würden sie eigene Kulturen anpflanzen. Nur so können sich die Samen optimal entfalten." Wildkräuter seien zudem Lichtkeimer. "Sie dürfen also nicht wie andere Samen in zehn Zentimetern Tiefe in die Erde eingebracht werden", erklärt die Forscherin. Gerade zu Beginn des Projektes habe es Landwirte gegeben, "die sich wunderten, dass ihre Saat nicht aufging." Deren Fragen wurden in der das Projekt begleitenden Beratung geklärt. Gleichzeitig sei es hilfreich, Bodenmanagement zu betreiben und die Blühwiesen gelegentlich zu mulchen.