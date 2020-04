Weniger Luftverschmutzung Das Coronavirus rettet auch Leben

Die Beschränkungen zur Verringerung der Ausbreitung des Coronavirus haben massive Auswirkungen: Flugzeuge bleiben am Boden, weniger Strom wird produziert, weniger Autos rollen über die Straßen, ganze Unternehmen stehen still – und dadurch steigt die Qualität der Luft. Das hat positive Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen, wie eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern berechnet hat. "Weniger Luftverschmutzung führt zu weniger vorzeitigen Todesfällen vor allem unter Erwachsenen und Asthmaerkrankungen bei Kindern", heißt es in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts für Chemie .

Viele Asthmafälle bei Kinder könnten verhindert werden. Bildrechte: imago images / Xinhua

"Wir schätzen, dass schon in den ersten zwei Wochen der Lockdowns weltweit etwa 7.400 vorzeitige Todesfälle und 6.600 Fälle von Asthma bei Kindern vermieden wurden", sagt Jos Lelieveld, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie und einer der Autoren einer kürzlich veröffentlichten aber noch nicht begutachteten Studie. Dafür haben die Forscher Daten von Satelliten sowie von über 10.000 Messstationen in 27 Ländern ausgewertet – darunter verschiedene europäische Länder wie Deutschland oder Spanien, aber auch aus China, Indien und Chile.



Demnach habe sich die Luftverschmutzung in den ersten beiden Wochen der Lockdowns im Mittel um etwa 20 Prozent verringert. Zudem haben die Wissenschaftler einen deutlichen Rückgang der Stickstoffdioxid-, Ozon- und Feinstaubmengen in Bodennähe – zumindest in einigen Ländern – festgestellt.