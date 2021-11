Menschen vereinfachen Wörter, in dem sie Silbe für Silbe in gepfiffene Melodien übertragen. Die Struktur, etwa stille Intervalle zwischen den Pfiffen, könnte Erkenntnisse dazu liefern, wie Delfine und Wale Informationen kodieren. Dazu untersuchen Forscher die kleinsten Einheiten der menschlichen Sprache, sogenannte Phoneme wie m, ts, pf, ä oder tsch. Per KI lässt sich aus großen Audiodaten dann nach Mustern in der Sprache, etwa der deutschen Sprache, suchen. Die deutsche Sprache benutzt 40 verschiedene solcher Phoneme. Tiersprachen verfügen ebenfalls über Phoneme. Gibbons zum Beispiel artikulieren sich mit 27 Phonemen. Reiht man die Gibbon-Phoneme aneinander, entsteht Sprache.

Delfine können sich beim Namen nennen

Delfine sind gesprächig. Sie klickern, pfeifen, rufen sich mit bestimmten Lauten, disziplinieren ihre Jungen, vertreiben Haie und nennen sich mit "Signaturpfiffen" beim Namen. Inzwischen weiß man auch, dass Delfine unsere Wörter und unsere Grammatik verstehen. Der Zoologe Louis Hermann vom Kewalo Marine Lab in Hawaii fand heraus, dass Delfine bis zu 40 verschiedene Begriffe und mehr als 1.000 Satzstellungen der menschlichen Sprache erkennen. Sogar Bedeutungswandel in Kommandos wie "bring die Person zum Surfbrett" und "bring das Surfbrett zur Person" wurden erkannt. Mit Hilfe von KI-Algorithmen auf der Grundlage der menschlichen Pfeifsprachen wollen die Forscher noch tiefer in das Kommunikationsgeschehen der Delfine vordringen. Doch warum?

Wenn wir Delfinstimmen entschlüsseln könnten, könnte uns das helfen, andere Tierstimmen ebenfalls zu entschlüsseln. Prof. Diana Reiss