Somit hat die Allgemeine Relativitätstheorie einen weiteren Test bestanden. Vollständig verifizieren können die Wissenschaftler sie jedoch nicht. "Einstein hat Recht, zumindest bis jetzt", so die Astronomin Andrea Ghez vom von der University of California in Los Angeles. so muss nachgewiesen werden, dass Einsteins Gesetzmäßigkeiten in allen Umständen im All herrschen. "Die Theorie kann zum Beispiel die Gravitation innerhalb eines Schwarzen Loches nicht vollständig beschreiben. Wir müssen über Einsteins Theorie hinausgehen, um so etwas zu ergründen", ergänzt Ghez.