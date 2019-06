Hydrologe Marvin Reich Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gemessen wurde trotzdem, die Art der Regentropfen, Winddaten, Bodenmasse. Auskünfte liefern die Messgeräte, die sie dafür entlang der Müglitz in der Nähe von Glashütte postiert haben.



So lässt sich beispielsweise die Größe der Regentropfen mit einem Distrometer ermitteln, zwei längliche silberne Geräte, die optisch an Zeitungsbriefkästen an Einfamilienhäusern erinnern: Fallen Regentropfen zwischen die beiden Kästen, unterbrechen sie einen Laserstrahl. So lässt sich feststellen, wie stark oder schwach ein Regenguss war. Die Bodenmasse wird mit einem Gravimeter untersucht. Hydrologe Marvin Reich vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) erklärt im Gespräch mit dem MDR, warum sich die Bodenmasse je nach Regenform verändert: