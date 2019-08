Wir schwitzen schon den 2. Sommer in Folge. Alles lechzt nach Regen und Feuchtigkeit, die Natur vertrocknet. Doch der Regen wird kommen. Nur nicht so, wir das gern hätten. Das Fachblatt "Natur" hat dazu eine alarmierende Studie veröffentlicht - es ist die größte ihrer Art bisher:

Demnach führt der Klimawandel in Europa zu immer heftigeren Hochwasserereignissen - manche Gegenden "saufen" künftig häufiger und heftiger ab, andere dagegen bleiben trocken. Günter Blöschl von der Technischen Universität Wien hat eine riesige Datenmenge zusammengetragen aus 50 Jahren Wassermessung vor allem an größeren Flüssen Europas. Die Auswertungsergebnisse überraschen selbst den Hydrologen:

Die Muster in der Hochwasseränderung in Europa zeigen, dass die Tiefdruckgebiete, die über den Atlantik von Nordamerika nach Europa wandern, eine Zugbahn haben, die stärker im Norden ist als früher. Das hängt damit zusammen, dass sich der Pol stärker erwärmt als der Äquator und wenn sie früher das Mittelmeer getroffen haben, treffen sie jetzt England, Nordfrankreich und Deutschland.

In Großbritannien heißt es künftig also öfter "Land unter", während es im Süden Europas nun immer öfter zu Dürren kommen kann, so der Experte. Kann man aber genau sagen, wann es wo ein Hochwasser geben wird? Das gibt die statistische Auswertung nicht her, erklärt der Wiener Wissenschaftler: