Unter Forschern werden die KI-gestützten Berechnungen der Schweizer dagegen skeptisch debattiert. Prof. Dr. Felix Creutzig vom Berliner Klima-Forschungszentrum Mercator sieht nicht allein diese Länder mit Aufforstungspotential als die alleinigen Klima-Stopper. Er verweist vielmehr auf unsere Ernährungsgewohnheiten: Würden wir unseren Fleischkonsum verringern, würden weniger tropische Wälder gerodet für das Soja, mit dem massenhaft Schweine, Geflügel und Rinder in gefüttert werden.

Dr. Marcus Lindner vom European Forest Institute in Bonn mutmaßt, dass es beispielsweise in Russland keine technischen Mittel, Arbeitskräfte und verlässliche institutionelle Unterstützung für solche Maßnahmen geben könnte. Hier müsste der Fokus eher darauf liegen, Waldverluste durch Brände zu minimieren und mit gezielter Bewirtschaftung vorzubeugen. Allerdings müsste man dabei nicht nur nach Russland gucken, ganz aktuell zeige sich das ja auch in Deutschland mit vielen hochgradig brandgefährdeten Kiefernbeständen.