US-Studie Luftqualität: Privathaushalte sind die Dreckspatzen

Diese Zahlen können für dicke Luft sorgen, vor allem bei denen, die gern gemütlich am heimischen Kamin in die Flammen gucken oder im Garten am Lagerfeuer sitzen: Eine US-Studie belegt, dass seit 2005 immerhin 40 Prozent mehr Menschen an Luftverschmutzung durch Emissionen aus Privathaushalten durch Müllverbrennung und Heizen sowie aus der Industrie gestorben sind als an dem, was Kraftwerke und Autos in die Umwelt pusten.