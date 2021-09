"Als Museum sind wir nicht nur dem Erhalt von Objekten und Kultur verpflichtet, sondern eben auch von der Natur", erklärt Direktorin Dr. Nadine Panteleon vom Börde-Museum in Burg Ummendorf, warum die fast 900 Jahre alte Burg energetisch saniert wird. Dass das Museum in der mittelalterlichen Burg untergebracht ist, bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich:

Für uns ist es zum Beispiel kaum möglich, in irgendeiner Form Lüftungen einzubauen, da das einfach in einem Baudenkmal nicht möglich ist.

Doch auch in ihren Ausstellungen legen die Bördeländer Wert auf wiederverwertbare Materialen: "In unseren Sonderausstellungen verwenden wir die Vitrinen mehrfach, das heißt sie sind multifunktional und können dann für die jeweiligen Ausstellungen unterschiedlich aufgestellt und bestückt werden", berichtet Panteleon. Das Museum spart so nicht nur Geld, sondern verkleinert auch seinen CO2-Fußabdruck.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig werden die Studiengänge Museologie und Museumspädagogik gelehrt. Für Professorin Gisela Weiß spielt Nachhaltigkeit traditionell eine große Rolle: "Museen sind ständige Einrichtungen. Sie sammeln, bewahren, erforschen, machen bekannt, stellen aus und sind auf Nachhaltigkeit angelegt." Dennoch sieht sie noch Nachholbedarf, denn Nachhaltigkeit werde erst sukzessive Teil der Lehrplanung.

Es sei noch viel mehr möglich, meint Weiß: "Es gibt noch wenige Museen, die in ihr Leitbild das Thema Nachhaltigkeit wirklich richtig stark reingebracht haben. Da sollte und dürfte mehr passieren." Dabei sei das eigentlich eine Stärke, mahnt die Professorin: "Bezeichnend für das Museum der Gegenwart ist es, gesellschaftliche Relevanz über das Aufgreifen öffentlich diskutierter Themen herstellen zu wollen", so habe die Fridays-for-Future Bewegung die Nachhaltigkeit auch in die deutschen Museen gebracht: "Die nachwachsenden Studierendengenerationen tragen das auch an uns, die ältere Dozentenschaft, heran, was mich sehr freut."