Miss Piggy - ein Fesselballon - schwebte seit Herbst 2019 regelmäßig in mehreren hundert Metern Höhe über der MOSAiC-Scholle in der Luft. Am Seil auf- und abgelassene Sensoren messen Strahlung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der unteren Atmosphäre. Bildrechte: AWI/Lianna Nixon