Was nützt es schon, ein paar Wochen aufs Rad umzusteigen und das Auto für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, Arzt, Schule oder zum Kindergarten stehen zu lassen? Eine klassische Gegenfrage, die man hört, wenn man jemanden fragt, ob er oder sie mitmacht bei der Aktion "Stadtradeln". Tatsächlich ist es nützlich für ein paar Wochen umzusteigen, selbst wenn man danach den Drahtesel wieder zum Winterschlaf in den Keller schickt und wieder Auto fährt. Die TU Dresden weidet die Daten der Stadtradler für die künftige Verkehrsplanung aus.

Aber was ist Stadtradeln eigentlich? Dahinter steckt das europäische Netzwerk Klimabündnis. Die Aktion gibt es immer im Sommer und dient auf den ersten Blick dazu, die fleißigste Radelkommune des Landes zu ermitteln - in Deutschland machen inzwischen mehr als 1.000 Kommunen mit. Sven Lißner, Verkehrsökologe der TU Dresden, kennt die Zahlen:

Stadtplanung Kopenhagen - Radwege seit Jahrzehnten Teil der Stadtplanung Bildrechte: imago/ecomedia/robert fishman

Dass das geht, zeigen Städte wie Kopenhagen, die seit 30 Jahren Radstrecken konsequent mitdenken, planen und bauen und deren Bewohner mehr als ein Viertel ihrer Wege per Rad erledigen. Ohne langfristiges Konzept entstehen Flickenteppiche, wie wir sie aus Dresden, Leipzig oder Halle kennen: Statt durchgängiger Radstrecken enden Fahrradwege einfach so, zwingen Radler zu gefährlichen Einfädelaktionen an Auto-Abbiegerspuren oder Kreuzungen.