Annette Zeyner ist Expertin für Tierernährung und beteiligt sich an dem Projekt "SilaToast", das die Uni Halle gemeinsam mit dem Sächsischen Landwirtschaftsamt durchführt. Im Fokus steht die Milchkuh. Die Forscherinnen und Forscher suchen nach heimischen Alternativen zum Soja als Futtermittel – ein heißer Kandidat ist die Futtererbse. Sie hat gegenüber Soja allerdings einen Nachteil: Erbsen enthalten Stoffe, die die Aufnahme wertvoller Nährstoffe bei der Verdauung behindern. Um auf den Eiweißgehalt der Sojabohne zu kommen, muss diese also erst verarbeitet werden.

Um den Proteinbedarf bei Kühen zu decken, wird meist zu Soja gegriffen. Bildrechte: Colourbox Die Forschergruppe hat zwei Verfahren kombiniert, um diese für das Tier nachteiligen Stoffe abzubauen. Die geernteten Erbsen gären zunächst in Schläuchen mit Milchsäurebakterien, das wird Silierung genannt. Dann wird die gegorene Masse entnommen und auf eine Art und Weise zubereitet, die wir auch vom Frühstückstisch kennen: Sie wird getoastet. Das zweistufige Procedere verlangt echtes Feintuning. Denn nur das richtige Maß an Erntezeitpunkt, Feuchtigkeit der Silage und anschließender Hitze führt dazu, dass gleichzeitig wertvolles Eiweiß erhalten bleibt. Besonders Kühe profitieren aber von der Zubereitungsmethode:

Gerade die Erbse verfügt über sehr viel Lysin, das ist eine sehr wertvolle Aminosäure im Protein. Und die würde sonst im Pansen verloren gehen. Prof. Dr. Annette Zeyner

Weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel nötig

Hülsenfrüchte können Stickstoff aus der Luft aufnehmen. Sie bringen also ihren eigenen Ökodünger gleich mit. Genau genommen übernehmen das Knöllchenbakterien in den Wurzeln, mit denen das Gewächs eine Symbiose eingeht. Die Bakterien geben den Stickstoff dann kontinuierlich an die Pflanze ab. Durch diese besondere Eigenschaft von Erbse und Co. muss nicht mehr so viel Düngemittel von außen hinzugegeben werden – das kommt der Umwelt zugute.

Der Erbsentoast sammelt aber noch mehr grüne Pluspunkte. Wenn sich die Kuh von dieser Kost ernährt, enthält ihr Kuhfladen weniger Stickstoff: eine Quelle auch für giftiges Nitrat im Grundwasser und Lachgas, das dem Klima schadet. Bei dem von dem Forscherteam entwickelten Verfahren kann die Erbse zudem geerntet werden, bevor das Korn voll ausgereift ist. Zu diesem Zeitpunkt interessieren sich Schädlinge noch kaum für die Bohne. Hierzu betont Annette Zeyner:

Das entspricht auch dem Umweltgedanken. Denn das heißt, dass Pflanzenschutzmittel eingespart werden. Prof. Dr. Annette Zeyner, Universität Halle-Wittenberg

Deutschland will unabhängiger von Import werden

Neben Soja spielt der Raps als Eiweißquelle für Nutztiere in Deutschland die größte Rolle. Der wächst traditionell auch hierzulande. Allerdings ist der Anbau rückläufig: die Erhitzung des Klimas und schwer zu bekämpfende Schädlinge machen der Pflanze zu schaffen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sucht daher nach Alternativen und fördert die Erforschung heimischer Eiweißpflanzen seit 2016 mit jährlich sechs Millionen Euro. Von einer Selbstversorgung mit Futterproteinen ist Deutschland aber noch weit entfernt. Dabei wird auch mit Sojasorten, die in Mitteleuropa wachsen, seit einigen Jahren experimentiert. Zwar nimmt der Anteil an deutschem Soja kontinuierlich zu, lag 2018 aber erst bei 1,3 Prozent. Der Rest wird nach wie vor importiert.