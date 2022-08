Wer in diesem Sommer bei gutem Wetter ein Stück Kuchen oder ein Eis im Grünen genießen will, hat womöglich das Gefühl, sie seien wirklich überall: Wespen! Sie bekommen sofort mit, dass es etwas zu ergattern gibt und können eine gut gedeckte Kaffeetafel geradezu umzingeln. Und tatsächlich gibt es in diesem Jahr besonders viele von ihnen: "Unsere Daten deuten darauf hin, dass wir 2022 ein Wespenjahr haben", bestätigt der Biologe Stephan Härtel, Wespenexperte vom Nabu Berlin den Verdacht. Auch die hohe Zahl der Beratungen zu Wespen in diesem Jahr, ließen darauf schließen, dass es aktuell besonders viele Nester und somit besonders viele Wespen seien. Im Vergleich zum Vorjahr sind es Härtel zufolge dreimal so viele Beratungsfälle.

Warmer Mai lässt Königinnen der Wespen überleben

Aber warum gibt es dieses Jahr so viele Wespen? Zunächst bekomme ihnen das trockene, heiße Wetter sehr gut, erläutert Härtel. Und dann seien im Frühjahr besonders viele Wespenköniginnen unterwegs gewesen, um ein Nest zu gründen. Und weil es in dieser Phase - etwa im Mai - nicht noch einmal länger kalt wurde, seien die Tiere gut durchgekommen, so der Wespenexperte. Und im Moment erreiche diese beträchtliche Population mit viel Brut ihren Höhepunkt. Biologe Härtel rechnet damit, dass uns das Wespenaufkommen in ein paar Wochen wieder etwas geringer erscheine. Im September nehme die Zahl der Arbeiterinnen ab und es komme kein neuer Nachwuchs mehr.

Unbeliebter Tischgast: die Gemeine Wespe Bildrechte: imago images/blickwinkel

Doch dass die Wespen uns dieses Jahr auch besonders penetrant beim Essen nerven, liege tatsächlich daran, dass sie zunehmend an menschlicher Nahrung interessiert seien, so Härtel. Das habe einen einfachen Grund: Bei den Temperaturen seien viele kleinere Insektenarten, von denen sich die Wespen eigentlich ernähren würden, schlichtweg nicht mehr als Nahrung verfügbar, weil sie die Hitze nicht überlebten.

Nur zwei Wespen-Arten bedrängen den Menschen

Interessant ist aber, dass von den rund 700 Wespenarten, die in Deutschland leben, lediglich zwei(!) den Kontakt zum Menschen suchen. Grit Liebelt, Naturschutzreferentin beim Nabu Sachsen-Anhalt bestätigt: "Lediglich acht Wespenarten leben in sozialen Staaten zusammen und von diesen sind nur zwei regelmäßig an unserer Kaffeetafel zu finden: Die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe." Die meisten anderen Wespenarten leben solitär, also alleine und verhältnismäßig friedlich: Sie ernähren sich von süßem Nektar und Baumsäften, für ihren Nachwuchs erbeuten sie Insekten.