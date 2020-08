Des Rätsels Lösung ist ganz einfach: Die Männchen der Hummeln haben keinen Wehrstachel, die Weibchen dagegen schon, sagt Dr. Sara Diana Leonhardt, Professorin für Pflanze-Insekten-Interaktionen an der TU München. "Hummeln stechen dann, wenn sie sich zum Beispiel eingeklemmt fühlen zwischen Bein und Hose oder Rocksaum - aber eben nur die Weibchen." Und bei denen haben sowohl Königinnen als auch Arbeiterinnen Stachel, mit denen sie sich wehren, wenn sie sich bedroht fühlen.

Zwischen Hummel-Männchen und Hummel-Weibchen zu unterscheiden ist für Laien aber tatsächlich schwer, sagt die Spezialistin der TU München. Mal gibt es Unterschiede in der Gesichtsfärbung oder der Größe. Nur hat man im Normalfall im Garten oder auf der Wiese keine Exemplare zum direkten Vergleich vor sich. Zudem sitzen Hummeln nicht lange still, wenn sie sich auf Blüten herumtreiben. Und selbst die Unterscheidung der verschiedenen Hummelarten an sich ist nicht leicht und braucht viel Übung.