Wer schon mal vor einem echten Dinosaurierskelett gestanden hat, fragt sich leicht: Wie das wohl war, als der noch am Leben war? Sind das die echten Knochen? Wo hat man die wohl gefunden? Dinosaurierskelette finden ist für Paläontologen, also für Wissenschaftler, die sich mit Lebewesen aus längst vergangenen Zeiten beschäftigen, scheinbar das Normalste von der Welt. Der Paläontologe Dr. Oliver Wings aus Halle beschreibt einen Teil seiner Arbeit so:

Blick auf die Taklamakan Wüste in China - wo fängt man hier an zu suchen? Bildrechte: Oliver Wings

Das erinnert fast ans Pilze suchen in der Dübener Heide, dabei schildert Oliver Wings aber, wie er durch die chinesische Wüste "wandert". Die ist groß, 330.000 Quadratkilometer - etwas kleiner als Deutschland - und da sollte man vorher schon genau wissen, wo man suchen will, wenn man Reste von Dinosauriern finden will. Der Hallenser Wissenschaftler hat im Vorfeld Satellitenbilder und geologische Karten genutzt und nach geologischen Formationen gesucht, die zum Zeitalter der Dinosaurier passen, in welchen geologischen Schichten möglicherweise Skelette erhalten sein könnten. Worauf muss man dabei achten? Wings erklärt: