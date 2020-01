Gehört für viele zum Urlaub: So viel essen, wie das Buffet hergibt. Bildrechte: imago images / Danita Delimont

Denn die gesicherte Ernährung für so viele Menschen hat ihren Preis: Der Kalorienverbrauch pro Kopf darf nicht höher sein als 2.355 kcal pro Tag, haben die Forscher berechnet. Ist das viel oder wenig, knurrt uns dann der Magen, oder sind wir dann auch noch pappsatt?



Eine Frage der Betrachtung: Menschen in Industrieländern wie in Europa hatten im Jahr 2000 pro Kopf und Tag im Durchschnitt 3.450 kcal zur Verfügung. Für Menschen in Südasien oder in den Ländern südlich der Sahara in Afrika waren es im Jahr 2000 etwa 2.424 kcal pro Kopf und Tag. Und das ist auch für die meisten von uns völlig ausreichend, wie die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zeigen.