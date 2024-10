So nachvollziehbar diese Begründung auch sein mag, um so frustrierender ist die Verzögerung, wenn man einen Blick auf den "Living Planet Report 2024" der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft London wirft. Darin heißt es, dass die insgesamt 35.000 untersuchten Wildtier-Populationen in den vergangenen 50 Jahren um durchschnittlich 73 Prozent geschrumpft sind. Und auch im globalen Zustandsbericht der "Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services" (IPBES) im Jahr 2019 sei laut Dr. Jens Jetzkowitz vom Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei ein besorgniserregendes Bild gezeichnet worden. "Von der eine Million als 'bedroht' klassifizierten Arten werden bis zu 500.000 als 'dead species walking' betrachtet, also als Arten, die wahrscheinlich innerhalb von Jahrzehnten aussterben werden", so Jetzkowitz. Will man dem entgegenwirken, ist der Schutz dieser Arten und der Ökosysteme, in denen sie vorkommen, um so bedeutender.