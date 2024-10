Den stärksten Rückgang verzeichnen nach WWF-Angaben die Süßwasserökosysteme mit 85 Prozent, gefolgt von Land- (69 Prozent) und Meeresökosystemen (56 Prozent). Geografisch am stärksten betroffen sind Lateinamerika und die Karibik (95 Prozent), gefolgt von Afrika (76 Prozent) und der Asien-Pazifik-Region (60 Prozent). Der Living Planet Index zeige, dass die Menschheit zerstöre, was sie am Leben hält, sagte WWF-Vorständin Kathrin Samson. So seien Gesundheit, Lebensmittelversorgung, Zugang zu sauberem Wasser, die Stabilität der Wirtschaft und erträgliche Temperaturen abhängig von intakten Ökosystemen und gesunden Wildtierbeständen.