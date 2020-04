Skelett eines Jungtiers des neuen 'Ursauriers' Martensius mit großen Händen und Füßen und markanten Krallen. Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Tom Hübner

Dort, an der Fundstelle Bromacker, hat Thomas Martens, Paläontologe am Museum der Natur in Gotha, 1994 die ersten Überreste des Ursauriers gefunden. Jetzt haben US-Wissenschaftler vom Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh eine Studie veröffentlicht, in der die Art neu beschrieben wird. Benannt wurde sie nach ihrem Entdecker und dem Fundort.