Es ist ein wunderbarer Anblick an diesen Abenden: Immer, wenn im Westen gerade die Sonne untergegangen ist, erstrahlen ebenfalls im Westen Venus und Jupiter als hell leuchtende Gestirne am frühen Abendhimmel. Seit gut zwei Wochen bewegen sich die beiden aufeinander zu. Ein bisschen wie beim Tanz kommen sie sich jeden Tag näher, bevor sie sich ab heute Abend wieder voneinander entfernen. Dabei wechseln sie gleichzeitig die Stellung. War Jupiter bislang oberhalb der Venus zu sehen, so dreht sich das am 2. März um und Jupiter wandert unter den Abendstern, der mit einer scheinbaren Helligkeit von bis zu -4,4 mag nach Mond und Sonne das hellste Objekt am Nachthimmel ist, vier Klassen heller als Sirius, der hellste Stern am Firmament mit -1,4 mag.