Eis und Schnee, verhältnismäßig ungemütliche Temperaturen und ein dunkles Firmament, auch tagsüber: In so einer Umgebung kann unser Gehirn merklich herunterfahren und sich messbar verändern. Aber keine Angst: Solange man sich in guter Gesellschaft befindet, ist alles fein. Schwieriger wird's in sozialer Abgeschiedenheit. Denn das ist einer der Hauptgründe, warum sich ein Teil des Hippocampus verkleinern kann. Dieser Teil, für den es nur die lateinische Bezeichnung Gyrus dentatus gibt, ist für das räumliche Denken und zum Festigen von Erinnerungen verantwortlich.

Extreme Bedingungen vorausgesetzt – so wie in der Antarktis. Dort sind die Sommer kurz und die Winter lang – von Ende Februar bis Anfang November. Eine, sagen wir, kuschelige, Zeit auf der Neumayer-III-Forschungsstation, in der weder Nachschublieferungen, Evakuierungen, noch An- und Abreise möglich sind. Weil das Wetter nicht mitspielt. Nächster Halt in Sachen Zivilisation wäre Südafrika, Kapstadt ist viereinhalb Tausend Kilometer weit weg. Auf Neumayer III gibt's zwar eine Bibliothek, aber kein Theater, keinen Musikclub, kein zivilisatorisches Grundrauschen und gleichzeitig wenig Privatsphäre. Es ist ein Grüppchen Menschen, das da im ewigen Eis "aufeinander hockt". Ideale Umstände also, um zu schauen, was das mit dem menschlichen Gehirn macht.