Dazu analysierten die Experten des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts die Daten von 5,1 Millionen Erwachsenen in der "Swiss National Cohort" aus den Jahren 2001 bis 2015. Auch ein Zusammenhang mit Bahnlärm konnte beobachtet werden, allerdings weniger stark ausgeprägt. Die Beobachtungen blieben auch bestehen, wenn man andere Faktoren wie Luftverschmutzung, Begrünungsgrad im unmittelbaren Wohnumfeld und verschiedene sozio-ökonomische Daten herausrechnete.

"Wir haben Suizide als Indikator für psychische Störungen verwendet, da wir in der Schweiz keine zuverlässigen Daten über psychische Diagnosen wie Depressionen oder Angstzustände haben", erklärt der Studienautor Benedikt Wicki. "Lärm steigert die psychische Belastung und trägt zur Entstehung psychischer Erkrankungen bei bzw. verschlimmert bestehende Leiden." Die Studie unterstreiche, wie wichtig es sei, die gesundheitlichen Auswirkungen von Verkehrslärm, Luftverschmutzung und Grünflächen in der Stadtplanung und der öffentlichen Gesundheitspolitik zu berücksichtigen, so die Autoren.