Wissen-News Knapp 1,9 Millionen Euro Fördermittel für Kompetenzzentrum Wissenschaftskommunikation in Halle

06. Dezember 2023, 16:33 Uhr

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat heute (6. Dezember 2023) in Halle einen Förderbescheid in Höhe von 1,8 Millionen Euro an den Hallenser Verein "science2public – Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation" übergeben.