Winzer und Weinliebhaber auf der ganzen Welt sind in Sorge. Eine Virus-Krankheit ist auf dem Vormarsch, die sowohl wilde Weinreben als auch kommerziell genutzte Weinstöcke befällt. Die Rede ist vom Grapevine Red Blotch Virus (GRBV), das die gleichnamige Grapevine Red Blotch Krankheit auslöst. Erstmals wurde sie in den 2000er-Jahren in Kalifornien entdeckt. Nun breitet sie sich weltweit aus.