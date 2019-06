Vögel leben lieber in feinen als in armen Stadtvierteln. Das hat eine Studie der Universitäten in Kapstadt und in Turin herausgefunden. Je reicher die Nachbarschaft, desto größer die biologische Vielfalt in Büschen, Sträuchern und Bäumen. Nur wenn der Lebensraum zu dicht besiedelt wird, suchen sich gefiederte Stadtbewohner eine andere Bleibe für den Nestbau.

Das ist an sich weder überraschend noch neu. Wenn man als Mensch die Wahl hat zwischen einem Stadtviertel mit viel Grün und geringer Bebauungsdichte oder einem Viertel mit viel Beton, Asphalt und ohne Vegetation, würden die meisten vermutlich auch ins luxuriösere Viertel ziehen. Studienautor Professor Dan Chamberlain, der an der Uni in Turin lehrt, erklärt den Effekt damit, dass in reichen Vierteln auch mehr in Gärten, Gartenarchitektur und Grünanlagen investiert wird - und damit indirekt in die biologische Vielfalt. Zubetonierte Stadtviertel dagegen bieten keinen Lebensraum für Tiere.