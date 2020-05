Kabarettisten würden kalauern: Am Muttertag haben sich so viele Leute mit Vögeln beschäftigt wie noch nie. Tatsächlich ist das gar nicht so falsch, denn im wahrsten Sinne des Wortes haben an diesem 2. Mai-Wochenende noch nie so viele Leute Vögel gezählt wie in diesem Jahr. Der NABU, der immer im Februar und Mai zu der Zählung aufruft, sagt: Mindestens 120.000 waren es, nach bisherigem Stand, die auf Balkonen, Fensterbrüstungen oder in Gärten auf der Lauer lagen um Spatz, Schwalbe oder Zilpzalp zu sichten. Und vermutlich waren es noch mehr, denn noch bis nächste Woche ist Zeit, die Zählergebnisse zu melden. 2019 hatten bei der Frühlingszählung nur 76.000 Menschen mitgemacht.