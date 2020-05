Das Blaumeisensterben aus dem Frühjahr macht die Mai-Zählung aus Sicht der Experten besonders spannend: Wo in Deutschland haben sich die Blaumeisenbestände reduziert? Und passt das zusammen mit den regionalen Meldungen toter Blaumeisen? Was ist mit den Insektenfressern, der Mehlschwalbe und dem Mauersegler? Die ernähren sich in den hohen Luftschichten vom so genannten Luftplankton. Das sind Insekten, die der Wind von Wiesen und Wäldern in hohe Luftschichten verwirbelt. Ihr Bestand ist extrem zurückgegangen - sie sind indirekte Indikatoren für den Insektenschwund.

Die Hauptregeln fürs Zählen: zum Zählen nicht extra auf eine Wiese fahren oder einen Wald. Es geht um die Erfassung in den Siedlungsgebieten, in Gärten also oder städtischen Parks. Immer die höchste Zahl von gleichzeitig gesichteten Vögeln einer Art angeben. Eine Stunde als Zählzeit festlegen. Bis zum 19. Mai kann man seine Ergebnisse melden, per Post, per Mail, per App oder online. Alle Informationen hat der NABU hier zusammengefasst, inklusive Hilfsmaterial, Bildbeispielen und Zusatzwissen zu einzelnen Arten.