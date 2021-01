Wer macht das Rennen und wird Vogel des Jahres 2021?

Die Stadttaube - oha. Sie erhitzt die Gemüter. Die einen sagen, die koten uns die Städte voll, die anderen sagen, das ist nur, weil sie so viel Abfall fressen, wir sollten sie artgerecht füttern. Tja, wie denn nun? So viel ist sicher, die Stadttaube stammt von der Felsentaube ab, und hat sich als Kulturfolger an das Leben in der Stadt angepasst. Sie frisst Samen, Früchte und Körner - aber eben auch Brot und allerlei Abfall. Bildrechte: imago images / Gottfried Czepluch