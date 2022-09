Gestatten, Teichhuhn. Ich bin der Vogel mit den drei Nestern, in einem wird bebalzt, in einem gebrütet, und in einem geruht. Ich lebe an kleinen Seen mit viel Ufervegetation, oder an Teichen, Sümpfen und Flüssen. Und ich bin ziemlich anspruchslos, mir schmecken Pflanzenteile, Sämereien, Knospen, Insekten, Schnecken oder Kleintiere. Bildrechte: IMAGO / McPHOTO