Verdient hätten es sicher alle. Aber wie immer kann es nur einen Vogel des Jahres geben. Und das ist für das Jahr 2023 das Braunkehlchen, wie der Naturschutzbund Nabu am Mittag bekannt gab.

"Dem Braunkehlchen wird der Titel Vogel des Jahres in Abwesenheit verliehen – es ist Langstreckenzieher und bereits im September nach Süden aufgebrochen. Der kleine Singvogel verbringt den Winter mehr als 5000 Kilometer von Deutschland entfernt südlich der Sahara", so Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Im April kommt es wieder zu uns zurück." Weil es hier aber immer weniger blütenreiche Wiesen und Brachen gibt, geht der Bestand seit Jahrzehnten zurück. In Deutschland gilt der 12 bis 14 Zentimeter große Zugvogel daher als stark gefährdet.