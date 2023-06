Ein in Europa grassierender Vogelgrippe-Erreger ist in diesem Sommer besonders an Möwenvögel angepasst. Wie das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) mitteilte, ist dieser Genotyp im Mai des vergangenen Jahres an der französischen Atlantikküste entstanden. Von dort habe er sich über ganz Europa verbreitet. Besonders Lachmöwen habe es zuletzt getroffen.

Dem FLI zufolge spielt sich in europäischen Seevogel-Brutkolonien in diesem Sommer ein ähnlich umfangreiches Massensterben wie im vergangenen Sommer ab. Jedoch seien mit Lachmöwen und Trottellummen dieses Mal andere Arten besonders betroffen. Im vergangenen Jahr traf es vor allem Basstölpel, Kormorane, Seeschwalben und andere Möwen. Weil Lachmöwen nicht nur an der Küste, sondern auch in Baden-Württemberg, Bayern und östlichen Bundesländern vorkommen, schätzt das FLI das Risiko von Einträgen in Geflügelhaltungen als hoch ein.