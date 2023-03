Der marsähnliche Ort, den das ÖWF ausgewählt hat, befindet sich in Armenien, auf einem steinigen Hochplateau, wie es ähnlich auch auf dem Mars zu finden ist. "Es ist sozusagen ein geologischer Zwilling des Roten Planeten", sagte ÖWF-Direktor Gernot Grömer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. Die Mission im März 2024 ist mittlerweile die 14. derartige Simulation, die Österreich durchführt. Offizieller Titel: Amadee 24 – Simulation von Mensch-Roboter-Oberflächenaktivitäten in terrestrischen Analoga. Es geht neben Tests der Teamfähigkeit vor allem um technische Fragen, Tests der Anzüge, der Abläufe bei Experimenten mit und ohne Roboterunterstützung.