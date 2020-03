Eine ähnliche Entwicklung hatten Wissenschaftler bereits 2003 beim Sars-Ausbruch in Hongkong festgestellt. Auch hier war die Sterblichkeit bei Männern deutlich höher als bei Frauen, so eine Studie, für die ein internationales Forscherteam alle 1.755 Sars-Fälle in Hingkong ausgewertet hatte.

Woran liegt das? Wissenschaftler kennen das von vielen Infektionserkrankungen. Auch bei der Grippe trifft es Männer härter, wie wir spätestens seit der Untersuchung von Dr. Kyle Sue über die " Männergrippe " aus dem Jahr 2017 wissen. Offenbar ist das weibliche Immunsystem stärker als das von Männern. "Östrogen stimuliert das Immunsystem, Testosteron hingegen unterdrückt es. Das Immunsystem von Frauen reagiert deshalb schneller und aggressiver gegen Krankheitserreger als das von Männern", erklärt Marcus Altfeld vom Heinrich-Pette-Institut in Hamburg . Der Effekt wirkt am stärksten nach der Pubertät bis zur Menopause.

In China kann man das an einem ausgewählten Beispiel besonders gut erkennen. Für eine Krebsstudie untersuchten Wissenschaftler den Tabakkonsum im Land. Ergebnis: 52,1 Prozent der Männer in China rauchen – aber nur 2,7 Prozent der Frauen. Rauchen schwächt die Lungen, für eine Infektion bei der die oberen Atemwege entzündet sind also keine gute Idee.