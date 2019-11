Doch was ist die wissenschaftliche Erklärung für den besonderen Wohlgeschmack von Brassica oleracea, so der lateinische Name von Grünkohl, in der Kalten Jahreszeit? Wissenschaftler der Jacobs University Bremen und der Universität Oldenburg sind der Frage auf den Grund gegangen. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in dem Fachjournal Food Research International publiziert.