Wer auf Weichspüler verzichtet und seine Wäsche an der frischen Luft trocknen lässt, kennt das Phänomen: Wäsche aus Baumwolle, etwa Handtücher, werden vom Trocken hart und steif. Japanische Forscher haben jetzt herausgefunden, warum das so ist.

Wie das Team um Takako Igarashi im " Journal of Physical Chemistry C " berichtet, bleibe beim Trocknen eine winzige Wassermenge zwischen den Baumwollfasern zurück. Dieses gebundene Wasser sorge dafür, dass sich einzelne Fasern durch die sogenannte Kapilarhaftung miteinander verschränken. Dadurch werde der Stoff steif. Entfernten die Forscher dagegen über spezielle Trocknungsverfahren (vier Stunden im Vakuum bei 110 Grad Celsius) jegliches Wasser aus der Baumwolle, wurden die Tücher wieder weich.

Die Industriepartner, die an der Studie beteiligt waren, wollen die Forschungen jetzt praktisch umsetzen. Takako Igarashi von der Kao Corporation, einem auch in Deutschland tätigen Chemie- und Kosmetikunternehmen (Guhl, Goldwell), erklärte es so: "Bisher wurde angenommen, dass Weichspüler die Reibung zwischen Baumwollfasern verringern. Unsere Ergebnisse, die die Beteiligung von gebundenem Wasser an der Härtung von Baumwolle zeigen, bieten jedoch neue Einblicke in die Funktionsweise von Weichspülern und können uns bei der Entwicklung besserer Wirkstoffe, Rezepturen und Systeme helfen."