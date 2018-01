Dass man viel Energie einsparen kann und damit auch weniger Treibhausgas CO2 verursacht, wenn man die eigene Wohnung in der kalten Jahreszeit nicht durchgängig maximal aufheizt, ist ziemlich offensichtlich. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace rechnet vor, dass bereits eine Senkung der Raumtemperatur um ein Grad den CO2-Ausstoß um bis zu 350 Kilogramm pro Jahr senkt. Aber hätten Sie auch geahnt, dass das Herunterlassen der Rollläden in der Nacht zusätzlich viel Energie spart, weil dadurch weniger Wärme durch die Fenster verloren geht?

Kühlschränke sind wahre Stromfresser, sie verbrauchen bis zu einem Fünftel der Energie, die ein durchschnittlicher Haushalt benötigt. Daher lohnt sich in der Regel der Austausch eines Gerätes, das zehn Jahre oder älter ist, sagt Jürgen Stellpflug, Chefredakteur der Zeitschrift Ökotest. "Mit einem Kühlschrank der Effizienzklasse "A+++" und 300-Litern Fassungsvermögen spart man ungefähr 90 Euro an Stromkosten im Jahr", so Stellpflug. Entsprechend weniger wird auch das Klima belastet. Die für die Herstellung des neuen Geräts nötige Energie fällt bei der Gesamtbilanz des Lebenszyklus nur geringfügig ins Gewicht. Nur 18 Prozent entfallen auf die Produktion, 81 Prozent dagegen auf den Verbrauch im Alltag, rechnet das Ökoinstitut vor . Das gleiche gelte auch für andere Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, sagt Stellpflug. "Allerdings ist die Nutzungphase zum Beispiel bei einer Waschmaschine nicht ganz so dominant, weil eine Waschmaschine - anders als ein Kühlschrank - nicht das ganze Jahr über ununterbrochen läuft."

Wer das Auto schon nicht stehen lassen kann, sollte regelmäßig den Reifendruck überprüfen und gegebenenfalls Luft nachfüllen. So lautet ein einfacher Tipp vieler Ratgeber. In einer Studie beziffert die Beratungsgesellschaft McKinsey das CO2-Einsparpotenzial durch korrekt befüllte Reifen bis 2020 auf 1,2 Megatonnen. Der ADAC schätzt, dass dabei deutschlandweit 950 Millionen Liter Diesel und Benzin pro Jahr gespart werden könnten. Hier das Klima zu schonen bedeutet auch Schonung des eigenen Geldbeutels.

Bildrechte: IMAGO

PET-Flaschen gelten als Umweltsünde. Laut der Zeitschrift "Öko-Test" weisen Mehrweg-Glasflaschen nach wie vor eine deutlich bessere Klimabilanz auf, auch wenn sie nach Rückgabe zum Abfüller zurücktransportiert und dort aufwendig abgespült werden müssen. Doch die Berechnungen zeigen auch: Werden die Wege zwischen Abfüller und Konsument länger als 70 Kilometer, ist die Klimabilanz von PET-Mehrwegflaschen besser als die ihrer Schwestern aus Glas. Ein wachsendes Problem ist, dass immer mehr Getränkehersteller zwar Glas-Mehrweg-Flaschen verwenden, das Material aber so individuell gestalten, dass es nur ihre Firma auch wiederverwerten kann. Die Marken sollen dadurch unverwechselbarer werden, so die Hoffnung der Marketingstrategen. Das aber wiederum bedeutet steigenden Transportaufwand.

Was die Klimabilanz angeht, sagen die Experten von Öko-Test: Am klimaschonendsten ist Leitungswasser. Danach folgen einheitliche Glas-Mehrweg-Flaschen, dann PET-Mehrweg von einem Hersteller in der Region und ganz zum Schluss erst PET-Einweg.