"Wenn die Ressourcen nicht ausreichen, weder im eigenen Haus noch regional oder überregional, muss unausweichlich entschieden werden, welche intensivpflichtigen Patienten intensivmedizinisch behandelt und welche nicht (oder nicht mehr) intensivmedizinisch behandelt werden sollen", heißt es in einer DIVI-Empfehlung vom Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, als diese Situation das erste Mal in greifbare Nähe rückte. Die Empfehlung führt dann aus, wie Ärzte in einem solchen Notfall entscheiden sollen.

Im Detail prüfen die Mediziner zunächst in einem ersten Schritt, ob ein Patient bereits unaufhaltsam im Sterben liegt, ob eine Therapie aussichtslos wäre, weil keine Stabilisierung möglich ist, ob jemand nur noch auf einer Intensivstation (ITS) dauerhaft überleben könnte oder ob jemand etwa in einer Patientenverfügung ausdrücklich einer intensivmedizinischen Behandlung widersprochen hat. In all diesen Fällen werden Patienten nicht auf eine ITS aufgenommen. In einem zweiten Schritt sollen bekannte Vorerkrankungen, der aktuelle klinische und der allgemeine Gesundheitszustand, Laborparameter sowie weitere verfügbare Prognosekriterien besprochen und ausgewertet werden.