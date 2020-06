Die schwarz-rote Bundesregierung hat eine Strategie für den Aufbau des Energieträgers Wasserstoff in Deutschland beschlossen. Bis 2030 sollen Kapazitäten von bis zu 5 Gigawatt für die Erzeugung von Wasserstoff aufgebaut werden, vor allem mit Elektrolyse. Dabei wird Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Mit der Wasserstoffstrategie soll ein fehlender Baustein der Energiewende ergänzt werden. Das Gas könnte als Speichmedium für Strom und auch direkt als Kraftstoff eingesetzt werden, etwa im Flug- oder Seeverkehr. Die Bundesregierung investiert etwa neun Milliarden Euro in das neue Programm.

Mehr Windräder und Solarzellen: Regenerative Energien müssen weiter ausgebaut werden

Doch der Schritt reicht nach Ansicht von Experten noch nicht aus. Entscheidend sei, dass die Stromerzeugung aus Wind und Sonne weiter ausgebaut werde, sagt Jochen Bard, Leiter des Bereichs Energieverfahrenstechnik am Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) in Kassel. Denn, da sind sich beide Experten einig, nur der grüne Wasserstoff könne die Zukunft sein.

Grüner, Grauer, Blauer und Türkiser Wasserstoff Grüner Wasserstoff wird durch Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt. Dabei wird Wasser mit Hilfe von Strom in Wasser- und Sauerstoff aufgespalten. Bei diesem Verfahren entstehen keinerlei Klimaemissionen in Form von CO2.



Grauer Wasserstoff wird auf fossilen Brennstoffen gewonnen. Dabei wird entweder Strom aus Kohlekraft verwendet oder direkt Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei diesem Verfahren entstehen bei der Produktion von einer Tonne Wasserstoff zehn Tonnen CO2.



Blauer Wasserstoff: Auch blauer Wasserstoff wird mit Hilfe von fossilen Brennstoffen erzeugt. Hier wird das CO2 allerdings abgeschieden und gespeichert (CCS, Carbon Capture and Storage). Damit wird kein CO2 in die Atmosphäre entlassen.



Türkiser Wasserstoff wird mit der Spaltung von Methan in Wasser- und Kohlenstoff hergestellt. Der Kohlenstoff ist hier fest und nicht gasförmig, wie beim CO2. Das Verfahren benötigt einen Hochtemperaturreaktor. Damit es klimaneutral ist, muss die Energie dafür auch aus erneuerbarem Strom kommen.

Offshore-Windparks zur Wasserstofferzeugung

Damit aber stellt sich aus Sicht der Forscher die dringende Frage, wo genügend neue Windräder und Solarzellen aufgebaut werden können. Denn für die Wasserstoffproduktion müsse extra Strom produziert werden. Die Produktion allein aus überschüssiger Elektrizität sei nicht wirtschaftlich, erklärt Michael Sterner. Überschüsse entstünden nur in kurzen Zeiträumen und dann häufig mit hohen Spitzen. Anlagen zur Elektrolyse liefen dagegen wie alle chemischen Anlagen am besten bei konstanter Leistung. "Das ist ein Dilemma", sagt der Forscher.

Wasserstoffautos unrealistisch – Wasserstoffzüge dagegen wirtschaftlich sinnvoll

Die zweite große Frage betrifft, wofür der Wasserstoff eingesetzt werden soll. Wasserstoffautos beurteilen die beiden Wissenschaftler wie viele andere Experten derzeit sehr kritisch. "Es gibt bereits deutlich mehr Elektroladepunkte als Wasserstofftankstellen. Außerdem sind Elektroautos effizienter und günstiger", sagt Sterner. Aktuell kosten 100 Kilometer in einem Elektroauto etwa einen Euro. Das schaffe ein Wasserstoffauto nicht.

Anders sehe es aber bei Zügen aus. Da sei eine Wasserstofflokomotive nur unwesentlich teurer als eine Diesellokomotive. Die Infrastruktur für das Auftanken sei leichter installierbar, außerdem seien die Verbräuche besser berechenbar. Ähnlich sehen die Forscher den Einsatz im See- und im Luftverkehr. Auch könnten Brennstoffe nicht einfach durch Akkus ersetzt werden. Dort könnten mit Hilfe von Wasserstoff synthetische Treibstoffe erzeugt werden. Dabei steige der Stromverbrauch aber um das fünf- bis sechsfache, verglichen mit dem direkten Einsatz der Elektrizität.

Zu große Nachfrage nach Wasserstoff könnte negative Effekte für das Klima haben

Die Erwartungen an Wasserstoff sollten aber nicht überzogen werden, warnt Jochen Bard. Das Gas sei keine "Silver Bullet", keine Silberkugel, mit der sich alle Probleme lösen ließen. Es könne aber ein guter Baustein für eine Energiewende sein. Diese brauche aber einen neuen Masterplan, der alle Bereiche von der Erzeugung bis zum Verbrauch einbinde.

"Technisch gesehen ist Wasserstoff eine eierlegende Wollmilchsau, er kann alles", sagt Michael Stirner. Was davon aber auch sinnvoll sei, sei eine andere Frage. Bislang sei eine Wasserstoffwelt immer an der technischen Reife der Brennstoffzelle gescheitert. Das könne sich jetzt aber ändern. Fraunhofer-Experte Bard warnt aber auch, dass eine plötzlich stark steigende Nachfrage nach Wasserstoff die Möglichkeiten seiner Erzeugung aus erneuerbarem Strom übersteige. In dem Fall drohe eine Wasserstoffherstellung aus konventionellem Kohlestrom. Das aber hätte dann negative Effekte auf das Klima.

Internationale Kooperation?