Eine alte weise Frau, die mit ihren grauen Haaren gütig in die Runde lächelt und bei den großen Fragen des Lebens immer um Rat gefragt wird – wer verbindet dieses Bild nicht mit Weisheit. In einigen Kulturen Afrikas und Südamerikas werden alte Menschen sogar quasi auf Händen getragen. Sie gelten als Zentrum und Quelle der Weisheit. Doch auch hier in Europa haben Großeltern schon oft in kniffligen und brisanten Situationen ihren weisen Rat erteilt, der nicht selten seine Richtigkeit bewies. Doch was ist Weisheit eigentlich?