Der Berufsverband sieht nach eigenen Angaben großes Potential im Einsatz von Eigenblut in Form einer sogenannten PRF-Matrix. Die fördere den Heilungsprozess und verkürze damit auch die Dauer, erläutert Steegmann. Aber was ist eine PRF-Matrix? PRF steht für Platelet-Rich Fibrin - also plättchenreiche Fibrinmatrix. Dahinter steckt ein Verfahren, mit dem Blutplättchen aus dem eigenen Blut des Patienten extrahiert werden können. Dazu wird etwas Blut entnommen und in eine Zentrifuge gegeben. In mehreren Schritten werden so entzündungshemmende Zellen gewonnen und sogenannte Wachstumsfaktoren konzentriert. So entsteht ein Eigenblut-Extrakt, das ohne Zusatzstoffe auskommt. Im Prinzip sind das genau die Stoffe im Blut, die auch bei der Wundheilung zum Einsatz kommen, wenn wir zum Beispiel hinfallen und uns verletzen.