Covid-19 Weltweit sind 5,6 Milliarden mindestens einmal gegen Corona geimpft

Hauptinhalt

Laut dem Statistik-Portal Our World in Data ist mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (knapp über 8 Milliarden Menschen) mindestens einmal gegen Corona geimpft. In der EU haben laut Zahlen der Gesundheitsbehörde ECDC zufolge rund 338 Millionen Menschen (fast 76 Prozent) mindestens eine Corona-Impfung bekommen. Von ihnen lebten laut dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums 65 Millionen in Deutschland.