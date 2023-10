Ernährung Wenn Schwangere "für zwei" essen, kann das ungewollte Folgen haben

Eine alte Regel besagt, dass Frauen in der Schwangerschaft doppelt so viel essen sollten wie normal. Forschende der Uni Birmingham haben dies in einer Meta-Studie genauer untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass das "Essen für zwei" zu Problemen für die werdende Mutter und das Kind führen kann. Tatsächlich kann eine zu starke Gewichtszunahme für eine Schwangerschaftsdiabetes und andere Komplikationen sorgen.