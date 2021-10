Wenn eine Covid-19 scheinbar nicht mehr endet: Halten Symptome länger als vier Wochen nach der ursprünglichen Infektion noch an, sprechen Mediziner von einer Long-Covid. Erleben Betroffene dagegen nach über drei Monaten noch Symptome, dann ist von Post-Covid die Rede. Dieser Horror ist für zwei bis fünf Prozent aller Infizierten Realität. In Deutschland gibt es zwischen 100.000 und 200.000 Betroffene mit dieser Diagnose. Die meisten von ihnen sind Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.

"Die Leitlinie soll Patienten die Möglichkeit geben, ihre Symptome schon vor dem Arztbesuch einzuordnen", sagt Torsten Bauer, Chefarzt für Pneumologie am HELIOS Klinikum Emil von Behring in Berlin. Das soll helfen, die oftmals komplizierte Frage zu beantworten, wer bei anhaltenden Post-Covid-Beschwerden am besten weiterhelfen kann. "Wir sehen, dass die Patienten nach durchgemachter Infektion häufig durch das Gesundheitssystem mäandern und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen", sagt Christian Taube, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Essener Universitätsmedizin.