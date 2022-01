Wiedehopfe leben am liebsten in halboffenen bis offenen Landschaften. Hier gibt es nämlich Höhlen am Boden oder alte Baumhöhlen, in denen sie brüten können und wo der Bodenbewuchs nicht zu dicht ist, um Insekten jagen. Das ist in Deutschland kaum noch der Fall, was auch erklärt, warum es im ganzen Land nur etwa 800 Brutpaare gibt. Wer in Sachsen oder Brandenburg in den Bergbaufolgelandschaften der Lausitz unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Oder am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg und in Rheinhessen. Sein Ruf ist nämlich unverwechselbar, ein dreifaches "Huup, huup, huup". Was sich auch in seinem lateinischen Namen wiederspiegelt, unter Vogelkundlern ist der Wiedehopf als upupa epopos bekannt. Hier lesen Sie noch mehr über den bunten Langschnabel.