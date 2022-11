In der der aktuellen Saison haben sich bislang zehn Menschen in Deutschland mit dem West-Nil-Virus angesteckt, das durch Mückenstiche übertragen wird. Das zeigen Meldungen, die das Robert Koch-Institut gesammelt hat. Neun der Infektionen wurden im Osten der Bundesrepublik registriert, davon drei in Sachsen, drei in Sachsen-Anhalt und drei in Berlin. Eine weitere Infektion wurde aus Nordrhein-Westfalen gemeldet. Acht der Betroffenen haben sich laut dem Institut in Deutschland angesteckt.